Премьер-министр Никол Пашинян и члены его семьи чувствуют себя хорошо: пресс- секретарь

Премьер-министр Никол Пашинян и члены его семьи чувствуют себя хорошо. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.

«Как у премьер-министра, так и у других членов семьи нет температуры, они изолированы в правительственном доме под надзором врачей», - отметила Геворгян.

Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом несколько дней назад. Премьер-министр продолжает свою деятельность в удаленном режиме.