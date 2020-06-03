Многолюдные прогулки также являются источником заражения: Пашинян

После заседания комендатуры премьер-министр Никол Пашинян провел брифинг вместе с вице-премьером, комендантом Тиграном Авиняном и начальником полиции Арманом Саркисяном. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе брифинга были затронуты ситуация в связи с эпидемией коронавируса и принятое на заседании комендатуры решение.

В частности, было отмечено, что решением комендатуры в Армении отныне ношение масок в общественных местах становится обязательным. “Т.е. необходимо носить маску с того момента, когда человек выходит из своего дома - во дворе, в лифте, во время прогулок по улице. Поскольку погода летняя и настраивает на прогулки, то носить маску обязательно, потому что многолюдные прогулки также являются источником инфекции”, - сказал премьер-министр Пашинян.

В свою очередь, вице-премьер, комендант Тигран Авинян добавил, что на заседании комендатуры была оценена текущая ситуация в системе здравоохранения и возможные объемы обслуживания. “У нас есть экстренные меры в нашем инструментарии, в том числе ограничение передвижения, возврат к запрету на экономическую деятельность, а также возможность введения комендантского часа”, - сказал вице-премьер, призвав всех соблюдать противоэпидемические правила.

Премьер-министр Пашинян призвал граждан принять участие во флешмобе общественного контроля за соблюдением правил и представлять в социальных сетях фотографии фактов нарушения установленных комендатурой правил. Глава правительства отметил, что начатый вчера флешмоб дал положительные результаты, и он лично будет активно участвовать в процессе общественного контроля.