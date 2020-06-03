В первые 6 месяцев в Армении зарегистрировано меньше смертей, чем в аналогичный период 2019-го 

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил о фактах проведения свадеб, вечеринок, последних звонков и других мероприятий в Армении. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр сказал об этом во время брифинга, сообщив, что это стало ясно в результате флешмоба общественного контроля.

«Мы констатировали, что правила не соблюдают различные слои общества, и это происходит в больших масштабах. Были проведены тайные свадьбы, вечеринки, последние звонки, другие торжества, и все это привело к тому, что мы имеем дело с децентрализованным несоблюдением правил. Все это должно было иметь причину. Мне важно понять причины, по которым люди так небрежно относятся к правилам», - сказал премьер-министр, добавив, что нашел ответ на этот вопрос.

«Как бы удивительно это ни было, в этом году в Армении зарегистрировано меньше смертей. В первые шесть месяцев этого года было меньше смертей, чем в аналогичный период прошлого года. Более того, в мае в Армении было зарегистрировано на 320 случаев смерти меньше, чем в мае прошлого года, поскольку в этом году из-за вируса гораздо большее число людей получило необходимую медицинскую помощь. Есть еще один фактор: уменьшение количества несчастных случаев из-за ограничения движения», - сказал премьер-министр.