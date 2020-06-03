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В Армении на борьбу с коронавирусом собрано 1 млрд 096 млн драмов

В Армении на борьбу с коронавирусом собрано 1 млрд 096 млн драмов

Министерство финансов Республики Армения сообщает, что на открытый 17 марта 2020 года казначейский счет 900005001947 - “Финансовая помощь государству от физических лиц и организаций для предотвращения и преодоления распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)” по состоянию на 18:00 часов, 3 июня 2020 года, поступило 1 млрд 096 млн 592 тыс 122,9 драмов, общее количество денежных переводов - 4380. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства.


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