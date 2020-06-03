Эксклюзивное интервью начальника ГШ ВС Армении о действиях противника, закупках, реформах и эпидемии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян заверяет, что особенно за последние два года Армения добилась того результата, что импорт вооружений и военной техники проходит в плановом режиме и без нарушений. Артак Давтян подчеркивает, что ни одна единица приобретенного Вооруженными силами вооружения и военной техники не хранится на складах: закупается то, что нужно в данный момент, исходя из того, что нужно армии, что хорошо усвоено и что эффективно для армии. В интервью Арменпресс начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении коснулся муссируемых слухов о закупке некачественного и нецелесообразного вооружения и военной техники, проводимых в Азербайджане военных учений, проводимых в Вооруженных силах реформ, активности противника в Нахиджеване и других вопросов.

- Господин генерал-лейтенант, 18-22 мая в Азербайджане прошли масштабные оперативно-тактические учения. Эти учения широко обсуждались в армянских экспертных кругах, вызвали большой интерес в обществе. Какова в этом контексте оценка военного руководства нашей страны?

- Конечно, мы внимательно следили за учениями, подробно проанализировали их, сделали выводы. Правда, демонстрационно-пропагандистская часть была достаточно хорошо организована, но сам ход учений мы считаем неудовлетворительным, учитывая тактические действия и результаты огневой подготовки. В общем, это были учения выше среднего, мы также часто проводим подобные учения. В данном случае, просто, особенность состояла в том, что азербайджанские военные учения совпали с церемонией инаугурации президента Арцаха. Конечно, это было не случайно. Азербайджанская сторона пыталась оказать психологическое давление на новоизбранное руководство Арцаха, но, конечно, им это не удалось.

- Кажется, противник в последнее время стал активнее в направлении Нахиджевана, которое было относительно пассивным, а теперь частые перестрелки, сгоревшие машины, заявления об улучшении азербайджанских позиций…

- Мы неоднократно заявляли, что у них нет улучшений или прогресса в направлении Нахиджевана. Мы организовали визиты журналистов и представителей заинтересованных организаций на передовую линию. Они увидели все своими глазами и сделали соответствующие публикации. Да, произошли изменения в поведении противника в нахиджеванском направлении, мы также не отрицаем, что количество перестрелок, вооружений и военной техники возросло, но, конечно, и мы не сидим сложа руки и предпринимаем контрдействия.

В целом, у нас есть контрдействия на любые действия противника, и мы не позволим им взять инициативу в свои руки. В среднем в течение года происходит несколько случаев повреждения техники, к счастью, жертв почти не бывает. Но я хочу подчеркнуть, что это наша повседневная жизнь, жизнь военных. Пока на другой стороне границы у нас есть такой противник, как Азербайджан, мы не гарантированы ни от каких посягательств, и мы всегда готовы и бдительны.

- Делаются ли выводы из таких инцидентов, есть ли изменения в стиле работы наших ВС?

- Выводы, конечно, делаются, иначе и не может быть. Каждый подобный случай детально расследуется, выясняются причины и принимаются меры для исключения таких инцидентов. В том числе и по этой причине мы продолжаем настаивать на том, что вдоль всей границы должен быть внедрен механизм расследования, чтобы международное сообщество и структуры также понимали, кто нападает, какая из сторон идет на провокации. Зачастую нам приходится принимать карательные меры, чтобы подавить их наступательную деятельность. Наше общество в случае необходимости информируется об этих действиях.

- А азербайджанская сторона продолжает настойчиво отрицать действия Вооруженных сил Армении.

- Естественно, они должны отрицать, что, в отличие от наших СМИ, азербайджанская пресса не свободна, освещение вопросов армии для них ограничено даже законодательно. В результате они тратят много денег на дезинформацию, подготовку и распространение агитационных материалов и на государственном уровне скрывают, что они потерпели неудачу в попытках диверсии, имеют жертвы и ранения. Эти темы более или менее распространяются только в социальных сетях.

С сожалением должен отметить, что у нас противоположная крайность: армянские СМИ иногда публикуют такую информацию, которая непосредственно льет воду на мельницу противника, помогает им оценить ситуацию и наши действия, получить ответы на свои вопросы. Это никоим образом не хорошо для нашего государства, нашей армии. Мы готовы работать с прессой, выслушивать поднятые ими вопросы, находить решения для них. Думаю, это более конструктивный подход, чем без учета последствий представление в открытых источниках всякой информации, которая становится доступной и противнику.

- А проводятся ли реформы в ВС по следам публикаций в СМИ?

- На протяжении всего конфликта линия соприкосновения была и остается живым организмом, меняющимся каждый день: от инженерных разработок, фортификационных работ, меблировки до приобретения различного оружия и военной техники. Использование новейших технологий, таких как оснащение военных опорных пунктов системами видеонаблюдения, также играет важную роль в этом отношении.

Эти системы и другие технологии, о которых не могу рассказать, конечно же, приходят на помощь солдату, но никакие новые технологии не заменяют человека. Наш солдат, как и прежде, стоит на границе с оружием в руках, и мы делаем и будем делать все возможное, чтобы сделать его службу более эффективной и безопасной, независимо от того, бывают публикации об этом в СМИ или нет.

- Есть также публикации о коррупции в ВС, о том, что закупается некачественное и ненадлежащее оружие и военная техника, что, естественно, угрожает безопасности наших военнослужащих.

- Прежде всего сообщу, что особенно за последние два года была проделана большая работа по части закупок, и мы пришли к такому результату, что импорт вооружений и военной техники осуществляется в плановом режиме и без нарушений. Что я могу сказать? Может быть, это обстоятельство не по вкусу для некоторых людей, что является причиной для таких публикаций...

Я бы предложил людям разных профессий, которые километрами далеки от военного дела, от армии, не заходить в сферу Вооруженных сил с целью удовлетворения своих определенных интересов, и не судить на уровне дилетанта о работе или эффективности приобретенной техники. Что касается тех же комплексов «ОСА-АКМ», о которых так много говорится в последнее время, то после того, как они были приобретены, комплексы были модернизированы на наших военно-промышленных предприятиях, некоторые из них уже установлены и частично заменили старое оборудование. Ни одна единица приобретенного Вооруженными силами вооружения и военной техники не хранится на складах: закупается то, что нужно в данный момент, исходя из того, что нужно армии, что хорошо усвоено и что эффективно для армии.

Я хотел бы предложить этим «умным» находчивым людям и «экспертам», что, если они настолько обеспокоены нашей родиной, армией и настолько умелы, то пусть они выходят из интернета и представляют четкие предложения. Например, пусть привозят такую же или более хорошую технику в нашу страну на тех же условиях: мы готовы работать с ними в рамках закона на благо нашей страны.

- Политическое руководство страны разделяет Ваш подход?

- Армия не одинока и никогда не была одинока. Политическое руководство страны ежедневно поддерживает Вооруженные силы в меру своих возможностей. Доказательством тому являются происходящие в последнее время реформы - от закупки оружия до решения социальных проблем, которые не решались годами. В настоящее время предоставлены средства на приобретение вооружения, и руководство страны контролирует этот процесс. То же самое можно сказать и об отношении общества. Есть много программ, которые наши соотечественники по собственной инициативе осуществляют в Вооруженных силах. Так что армия сильна своим тылом.

- Просто часто звучат имена генералов, замешанных в коррупции, и это приводит людей в отчаяние.

- К сожалению, в обществе существует порочный подход, согласно которому, если кто-то является генералом, то он замешан в каких-то незаконных действиях. Это не так. Как правило, все наши генералы были участниками военных действий, прошли славный путь, имеют 20-30-летний опыт службы, честно и гордо выполняют свои служебные обязанности, а во многих случаях их работа не видна. То же самое можно сказать и об офицерском составе. Как бы мы ни прославляли солдат, не будем забывать, что огромная доля ответственности лежит на командирах, и если у нас не будет хорошо обученных, уважаемых и пользующихся доверием общества офицеров, мы проиграем.

Возвращаясь к теме генералов, скажу, что все равны перед законом, и если есть люди, которые, нося погоны генералов, совершили преступление, мы не должны обобщать это порочное поведение и приписывать это всем генералам: преступление совершает человек с конкретным именем, фамилией, а не звание генерала. Обобщение никому не приносит чести, а обесценивает деятельность честных, преданных своему делу людей, которые не жалеют ничего для своей родины, для Республики Армения.

- Господин генерал-лейтенант, имя вашего сына тоже часто муссируется, говорят, что ввиду Вашей должности, ему была предоставлена возможность служить в «элитной» воинской части.

- Мой сын скоро демобилизуется, и я расскажу, где и в каких условиях он служил. Правда, во всем мире принята такая практика, когда служба детей высокопоставленных лиц организуется в особых условиях, поскольку они в интересах государства должны быть более защищены, но я предлагаю всем тем, кто регулярно манипулирует этой темой, служить в течение хобы одного месяца в том же подразделении, где сейчас служит мой сын, и оценить, насколько «элитным» является эта служба. Если они готовы, пусть запишутся.

- Господин Давтян, конечно, затронем самую актуальную тему, волнующую сегодня общество, - эпидемию. Какова ситуация в Вооруженных силах в этом отношении?

- К счастью, широкого распространения коронавируса в Вооруженных силах нет. Мы приняли своевременные и масштабные, эффективные меры по борьбе с ним. Сегодня мы фиксируем, что в армии нет вспышек, инфицированных мало, тяжелых случаев тоже почти нет. Конечно, это также во многом зависит от работы наших врачей, слава и почет им.

Уверяю вас, эта эпидемия не может повлиять на боеготовность Вооруженных сил. Мы проводим дополнительную работу с призывниками, чьи возможности в плане отпусков, естественно, ограничены. Мы организовываем телефонные разговоры с родственниками, увеличиваем развлекательные и спортивные мероприятия, и этот принцип распространяется на всех, исключения делаются только в случае несчастных случаев, когда мы предоставляем краткосрочный отпуск под строгим контролем.

- До начала призыва осталось мало времени. Как этот процесс будет организован в условиях эпидемии?

- Вооруженные силы готовы провести призыв и демобилизацию, предусмотрены соответствующие меры. Все продумано и спланировано: будет сделано все, чтобы избежать проблем. При необходимости, новобранцы сдадут тесты, будут изолированы на некоторое время, запланированы и другие процедуры. У наших соотечественников нет причин для беспокойства.

- Нам также известно, что есть много заявок на контрактную военную службу, не мешает ли эпидемия в этом отношении? В любом случае, в армии сейчас действует много ограничений.

- Да, существует большой приток претендентов на контрактную службу, и в какой-то момент эпидемия и ограничения вызвали проблемы, но были найдены решения, и процедуры сейчас упрощены. Все регулируется, процесс проходит в нормальном русле.

- Господин генерал-лейтенант, спасибо за интервью и за Вашу готовность ответить на наши вопросы.

- Я тоже благодарю. Я желаю нашим гражданам крепкого здоровья и призываю их соблюдать правила безопасности, помнить, что солдаты, сохраняющие нашу границу в неприкосновенности, чтобы они могли вести мирную и процветающую жизнь. Цените этот мир и тех, кто его поддерживает. Еще раз напоминаю военнослужащим: нельзя ни на минуту терять бдительность, будьте сильными.