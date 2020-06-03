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Президент Армении направил телеграмму соболезнования семье Армена Хачатряна

Президент Армении направил телеграмму соболезнования семье Армена Хачатряна

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины государственного, политического деятеля Армена Хачатряна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.


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