Представлен отчет о деятельности министерства экономики за 2019 год

Премьер-министр Никол Пашинян в режиме видеоконференции провел обсуждение отчета о деятельности министерства экономики за 2019 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр экономики Тигран Хачатрян доложил о работах в рамках программы мероприятий правительства на 2019-2023 гг., фактических отраслевых результатах, процессе осуществления стратегий, выполнении поручений премьер-министра, а также предстоящих шагах ведомства.

В рамках программы мероприятий правительства на 2019-2023 гг. в 2019 году осуществлено 56 мероприятий, а по итогам четырех месяцев 2020 года - 6 мероприятий. Осуществленные в 2019 году мероприятия были направлены на улучшение предпринимательской среды, установление правовых регулирований партнерства государство-частный сектор, углубление международного сотрудничества, улучшение туристических инфраструктур, содействие сельскому хозяйству, а осуществленные в первые четыре месяца мероприятия - на устранение барьеров во взаимной торговле в рамках ЕАЭС и с третьими странами, установление процедур импорта и экспорта Армении с третьими странами, создание базы данных о партнерстве государство-частный сектор и др. Министр экономики отметил, что в 2019 году некоторые мероприятия не были полностью осуществлены в течение отчетного периода и будут реализованы в 2020 году, параллельно с программой мероприятий на текущий год.

В приоритетных областях льготы по освобождению от таможенных пошлин по инвестиционным программам были предоставлены 57 программам на общую сумму 175 млрд драмов, отсрочка НДС была предоставлена 15 программам на общую сумму 58,8 млрд драмов. В рамках программ развития туризма благоустроена ведущая к монастырю Татев дорога, ведущая к дендропарку “Сочут” дорога, 6 улиц “Исторического района Кумайри”, ведущая к природному памятнику “Симфония камней” дорога, осуществлены информационные мероприятия по повышению туристической привлекательности Армении.

В рамках укрепления сотрудничества между ЕАЭС и третьими странами подписан ряд соглашений. В рамках поддержки начинающих предприятий реализованы программы для более 400 представителей сферы услуг и производства и более 100 бизнесменов. В рамках мер по нейтрализации экономических последствий коронавируса предоставлена помощь на сумму 49,4 млрд драмов, для бизнесменов организовано более двух десятков вебинаров, которые также доступны в интернете. Было также доложено о программах Центра поддержки инвестиций и Фонда государственных интересов Армении.

Министр отметил, что с целью отражения обусловленной пандемией ситуации дорабатываются стратегии промышленности, МСП, туризма и метрологии. В рамках Стратегии устойчивого развития сельского хозяйства начато 23 мероприятия, принята стратегия по улучшению предпринимательской среды. В контексте предстоящих мероприятий будут осуществлены продолжительные мероприятия по улучшению предпринимательской и инвестиционной среды, развитию промышленности, продвижению МСП, поддержке и модернизации сельского хозяйства.

После доклада министра Никол Пашинян поинтересовался процессом и качеством осуществляемых работ по приоритетным направлениям. В частности, в ответ на вопросы премьер-министра было доложено, что:

- в целях развития партнерства государство-частный сектор разработаны устанавливающие процедуры организации процесса правовые регулирования, которые предназначены для применения при представлении инициатив как государства, так и частного сектора. Премьер-министру были представлены основные принципы организации партнерства государство-частный сектор, было отмечено, что проект находится на этапе обсуждения в правительстве.

- в рамках работ по улучшению Doing Business подведены итоги мероприятий по ответственным ведомствам, ожидается улучшение позиций Армении по некоторым направлениям.

- по части развития аналитического потенциала министерства экономики разработаны предложения о формировании необходимого инструментария, привлечении соответствующих специалистов и улучшении законодательных регулирований доступности информации. Планируется уже в первом полугодии следующего года иметь соответствующую модель.

Премьер-министр поинтересовался ходом реализации стратегии развития сельского хозяйства. Министр отметил, что работы ведутся в направлении совершенствования существующих программ поддержки, совершенствования налогового регулирования, осуществления земельных реформ, реализации программы по нумерации крупного рогатого скота и запуска системы обязательного внедрения скотобоен.

Было отмечено, что в рамках государственной поддержки сферы сельского хозяйства реализуется 12 программ, в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам для сельского хозяйства и агропереработки (60 млрд драмов), государственная поддержка лизинга сельскохозяйственной техники и агропродовольственного оборудования (более 5 млрд драмов). Был также представлен процесс внедрения интенсивных садов, систем капельного орошения и противоградовых сетей. Премьер-министр подчеркнул важность эффективного осуществления государственной поддержки сельского хозяйства и поручил принять меры для ускорения темпов реализуемых мероприятий.

По части земельных реформ было отмечено, что планируется начать их с Армавирской и Араратской областей. Мероприятия уже начались и проводятся совместно с фермерскими хозяйствами. По словам министра, определенное регулирование эпидемиологической ситуации будет способствовать достижению ощутимых результатов до конца года.

Премьер-министру доложили, что программа по нумерации крупного рогатого скота готова и представлена на обсуждение правительства. Программой устанавливаются направления и этапы процесса. По словам ответственных лиц, после утверждения правительством возможно будет начать ее реализацию, параллельно планируется организовать процесс широкого информирования бенефициаров. В этом контексте также были представлены процессы реализации программ овцеводства, племенного скотоводства, строительства скотобоен.

По части совершенствования налогового регулирования в сельском хозяйстве министр отметил, что целью является поддержка мелких фермерских хозяйств путем гармонизации и совершенствования налоговых режимов и стимулирования местного производства. В ответ на вопрос премьер-министра было отмечено, что в июле этого года будет представлен пакет конкретных предложений.

Было также затронуто выполнение поручений.

Премьер-министр в целом положительно оценил отчет о деятельности министерства на 2019 год, в то же время подчеркнув необходимость ускорения темпов и повышения эффективности работ. В этой связи премьер-министр дал соответствующие поручения.