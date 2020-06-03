В результате ДТП в Арцахе скончался военнослужащий
В результате ДТП 3 июня, в районе 13:50 часов, скончался военнослужащий Армии обороны Республики Арцах Саркис Масисович Гулян (2001 г.р.). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха, ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента.
МО Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает соболезнования членам семьи, родственникам и сослуживцам военнослужащего.
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