В результате ДТП в Арцахе скончался военнослужащий

В результате ДТП 3 июня, в районе 13:50 часов, скончался военнослужащий Армии обороны Республики Арцах Саркис Масисович Гулян (2001 г.р.). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха, ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента.

МО Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает соболезнования членам семьи, родственникам и сослуживцам военнослужащего.