Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июнь

В результате ДТП в Арцахе скончался военнослужащий

В результате ДТП в Арцахе скончался военнослужащий

В результате ДТП 3 июня, в районе 13:50 часов, скончался военнослужащий Армии обороны Республики Арцах Саркис Масисович Гулян (2001 г.р.). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха, ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента.

МО Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает соболезнования членам семьи, родственникам и сослуживцам военнослужащего.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации