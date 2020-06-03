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Азиатские индексы - 03-06-20

Азиатские индексы - 03-06-20

ТОКИО, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.29% и составил 22613.76 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.72% и составил 1599.08 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.07% и составил 2923.37 пункта, а HANG SENG вырос на 1.37% и составил 24325.62 пункта.


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