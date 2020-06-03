В инфекционной больнице Гюмри проходят лечение 82 пациента с симптомами коронавируса

По состоянию на 3 июня в инфекционной больнице Гюмри проходят лечение 82 пациента коронавирусом, 26 из них - жители Ширакской области. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации Ширакской области, отметив, что в области от коронавируса выздоровели и из больницы по сей день выписались 287 пациентов, из которых 187 - жители области.

26 больных проходят лечение в столице.

В Ширакской области на данный момент показания на домашнюю самоизоляцию имеют 315 граждан, у 40 из них положительный результат теста. Болезнь протекает без симптомов, контроль за ними осуществляется первичным звеном здоровья.

С 1-го марта по сей день в медучреждениях Ширакской области и в областном центре Национального центра по контролю и профилактике заболеваний было проведено 2 150 тестов, с 12-го мая по 2-е июня в Гюмри было проведено 827 тестов.

С первого дня выявления болезни до 31 мая включительно у 388 жителей Ширакской области была положительная диагностика, 290 из них фактически проживают в области, 98 имеют регистрацию в области, однако здесь не проживают.

Арменуи Мхоян