Замминистра обороны Армении коснулся сведений о вовлеченности Армении в незаконную продажу оружия

Заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян опроверг слухи о том, что сформированное в 2018 г. правительство вовлечено в незаконную продажу оружия. Как передает Арменпресс, об этом Балаян сказал 3 июня в беседе с журналистами в Национальном собрании.

“С 2018 г. с тех пор, как было сформировано нынешнее правительство, во главе с премьер-министром, с участием какой-либо третьей страны, в том числе в лице Минобороны, подобной сделки не было”, - сказал Балаян.

Зять третьего президента Армении Сержа Саркисяна, бывший посол Армении в Святом Престоле Микаел Минасян заявил, что Армения вовлечена в незаконную продажу оружия.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении Комитета по государственным доходам, экс-послу Армении в Ватикане Микаелу Минасяну предъявлено обвинение в незаконном обогащении, сокрытии данных в особо крупных размерах, подлежащих декларированию, и легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах. Минасян не признает предъявленное обвинение. Микаел Минасян объявлен в розыск.

Норайр Шогикян