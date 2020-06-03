Президент Республики Арцах принял Армена Меликбекяна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 2 июня принял президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. Президент ФФА Армен Меликбекян в ходе встречи отметил важность развития футбола в Республике Арцах и подчеркнул, что Федерация футбола Армении продолжит оказывать Арцаху содействие в этом вопросе.

Араик Арутюнян также высоко оценил развитие футбола как массового вида спорта и заверил, что вопрос постоянно находится в центре внимания властей Арцаха. Араик Арутюнян подчеркнул значение построенных в последние годы в Арцахе стадионов и работу различных футбольных команд, отметив, что в условиях равноценного сотрудничества с ФФА они будут иметь качественно новое развитие.

Подготовила Варвара Айрапетян