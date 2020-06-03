В очередном брифинге премьер-министра примет участие вылечившаяся от коронавируса женщина

Премьер-министр Никол Пашинян после дистанционного участия в заседании комендатуры в 19:00 выступит с брифингом, в котором примут участие начальник полиции Арман Саркисян и Армине Карапетян. Она и ее 12-летний сын были заражены коронавирусом и уже выздоровели.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.