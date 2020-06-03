Замминистра обороны Армении представил ситуацию с коронавирусом в армии

Ситуация с коронавирусом в Вооруженных силах Армении контролируема.

Как передает Арменпресс, об этом, отвечая на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна, сказал замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

“Военнослужащие, зараженные коронавирусом, в основном - контрактники и из офицерского состава, которые выходили с территории воинской части. Инфицированные изолированы, ситуация контролируема”, - сказал Балаян.

Замминистра добавил, что в Министерстве обороны нет нехватки лекарств или каких-либо других проблем.

По состоянию на 11:00 3 июня в Армении подтверждено 10 524 случая коронавирусной болезни, 3 454 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 6 841 пациентов. Всего было проведено 61 650 тестов. Выявлено 515 новых случаев заражения, 27 пациентов выздоровели.

В общей сложности из-за коронавируса зарегистрировано 170 летальных исходов (увеличилось еще на 12).

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Норайр Шогикян