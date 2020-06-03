Национальная библиотека заменила свой прежний сайт новым

Национальная библиотека Армении поместила новый сайт, разработанный дизайнерской компанией “Torus”.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами 3 июня сказал временно исполняющий обязанности директора Национальной библиотеки Армении Грачья Сарибекян.

“Уже завершено программирование сайта. Остается только провести тестирование и заполнить контент”, - отметил Сарибекян.

Касаясь оцифрованного материала библиотеки, он сообщил, что оцифрованную базу библиотеки переписана, она будет храниться в двух разных местах.

Библиотека думает о приобретении новых серверов для хранения оцифрованной информации. “При необходимости можно будет сделать зеркальную копию старых серверов. Мы еще обсуждаем вопрос переноса оцифрованных материалов в облачное пространство”, - подчеркнул директор библиотеки и добавил, что их поддерживает Ассоциация европейских национальных библиотек, которая ищет грант для Национальной библиотеки с целью приобретения современного серверного оборудования.

Анжела Амбарцумян