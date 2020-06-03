Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июнь

Национальная библиотека заменила свой прежний сайт новым

Национальная библиотека заменила свой прежний сайт новым

Национальная библиотека Армении поместила новый сайт, разработанный дизайнерской компанией “Torus”. 

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами 3 июня сказал временно исполняющий обязанности директора Национальной библиотеки Армении Грачья Сарибекян.

“Уже завершено программирование сайта. Остается только провести тестирование и заполнить контент”, - отметил Сарибекян.

Касаясь оцифрованного материала библиотеки, он сообщил, что оцифрованную базу библиотеки переписана, она будет храниться в двух разных местах.

Библиотека думает о приобретении новых серверов для хранения оцифрованной информации. “При необходимости можно будет сделать зеркальную копию старых серверов. Мы еще обсуждаем вопрос переноса оцифрованных материалов в облачное пространство”, - подчеркнул директор библиотеки и добавил, что их поддерживает Ассоциация европейских национальных библиотек, которая ищет грант для Национальной библиотеки с целью приобретения современного серверного оборудования.

Анжела Амбарцумян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации