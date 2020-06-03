Президент Армении со специалистами обсудил пути преодоления последствий эпидемии коронавируса

Президент Республики Армения Армен Саркисян продолжает встречи с парламентскими и внепарламентскими силами, общественными организациями, специалистами различных сфер с целью обсуждения ситуации, обусловленной эпидемией коронавируса, и ее последствий и путей их преодоления. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян провел онлайн обсуждения с бывшим вице-премьером, деканом Школы бизнеса и экономики Американского университета Армении Ваче Габриеляном, экс-министром финансов и экономики Левоном Бархударяном, экс-председателем Центрального банка Багратом Асатряном, экономистом, бывшим мэром Еревана Ваагном Хачатряном.

В ходе обсуждений была затронута ситуация, сложившаяся вследствие эпидемии коронавируса, пути и возможности преодоления ее экономических последствий.

Участники встреч представили президенту свои профессиональные мнения и точки зрения.