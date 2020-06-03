Арман Татоян призвал граждан совместно бороться с распространением коронавируса

Омбудсмен Армении Арман Татоян призвал граждан совместно бороться с распространением вируса. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Омбудсмена Армении, в его послании, в частности, говорится.

Реальная оценка работы специалистов, борющихся с коронавирусом, заключается не в распространении фотографий и видеоматериалов со словами их оценки в соцсетях, а в реальном изменении нашего поведения.

Призыв Армана Татояна

"Дорогие соотечественники!

Чтобы насколько возможно быстрее преодолеть эпидемию нового коронавируса COVID-19, мы все должны быть сплоченными.

Давайте действовать сообща, проявлять ответственность за соблюдение правил против этого вируса во имя возвращения наших детей, наших родителей, сестер и братьев к нормальной жизни.

Реальной оценкой работы наших специалистов в различных сферах, ведущих борьбу с коронавирусом денно и нощно, является не распространение в социальных сетях фотографий и видеоматериалов со словами оценки о них, а изменение нашего поведения и реальная ответственность друг за друга.

Уверен, чем быстрее мы объединимся, тем быстрее мы преодолеем это испытание.

В течение истории мы неоднократно демонстрировали сплоченность, и совместно преодолевали ситуации, кажущиеся непреодолимыми.

В течение календарного года у нас бывает много памятных дней, говоря о которых, мы испытываем гордость за невероятные победы. Добавим в список этих памятных дней еще один. Это в руках каждого из нас, как результат сплоченности и единства.

Давайте соблюдать правила профилактики этого вируса, заботясь друг о друге, мы спасаем жизни”.