Премьер-министр просит пользователей публиковать сведения о противоэпидемических нарушениях
14:42, 3 Июнь, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян просит пользователей социальной сети Facebook без стеснения публиковать на своих страницах информацию о нарушениях противоэпидемических правил. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал на своей странице в Facebook, что этот процесс общественного контроля ни на секунду не должен прекращаться.
“Смело сообщайте о нарушениях на своих страницах”, - написал премьер-министр Армении.
Со 2 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян публикует на своей странице в Facebook фотографии нарушений противоэпидемических правил. Большая часть фотографий сделана именно пользователями.
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