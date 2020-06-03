Премьер-министр просит пользователей публиковать сведения о противоэпидемических нарушениях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян просит пользователей социальной сети Facebook без стеснения публиковать на своих страницах информацию о нарушениях противоэпидемических правил. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал на своей странице в Facebook, что этот процесс общественного контроля ни на секунду не должен прекращаться.

“Смело сообщайте о нарушениях на своих страницах”, - написал премьер-министр Армении.

Со 2 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян публикует на своей странице в Facebook фотографии нарушений противоэпидемических правил. Большая часть фотографий сделана именно пользователями.