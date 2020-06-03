От государства содействие получили 5 390 микро предприятий

Для того, чтобы воспользоваться 10-й программой по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса в Комитет по государственным доходам обратились 5 390 хозяйствующих субъектов, являющихся субъектами микро предприятий.

Подводя итоги пресс-конференции в Арменпресс, заместитель председателя КГД Артур Манукян отметил, что участие было довольно высоким. “Мероприятие завершено. Число потенциальных бенефициаров мероприятия составило 6 161, из которых обратились за содействием 5 390. Общая сумма содействия составила 294,4 млн драмов.

Участие бенефициаров было довольно высоким. Не воспользовались программой те, кто не обращался. Других проблем не было, они просто не подали заявлений. Я опять скажу, что все бенефициары были надлежащим образом извещены, на их электронный адрес были отправлены сообщения, в средствах массовой информации также была информация. Мы обеспечили информированность даже посредством звонков”, - сказал Артур Манукян.

В список не были включены те субъекты, которые представляя наиболее пострадавшую от эпидемии сферу, были вовлечены в 8-е антикризисное мероприятие. В остальном ограничений не было.

Бенефициарами 10-го мероприятия являются субъекты микро предприятий, которые в 2019 году являлись субъектами семейного предпринимательства или самозанятыми лицами, в 2020 году были признаны субъектами микро предприятия, зарегистрированные после 1 января субъекты микро предприятий, которые в 2019 году не являлись субъектом самозанятого и семейного предпринимательства. Бенефициарами мероприятия не могли быть и те организации, оборот которых в 2020 году составил $ 1 млрд, в первом квартале он превысил 6 млн драмов и имел двух и более работников, или являлся бенефициаром 9-го, 8-го, 6-го, 4-го мероприятия.

В рамках программы была предоставлена единовременная помощь в размере 10 процентов оборота реализации за первый квартал 2020 г., но не более 136 000 драмов. А тех хозяйствующих субъектов, которые были зарегистрированы в 2020 году, затем представили заявку на ККМ, однако пока не активизировали ее, было предусмотрено единовременное содействие в размере 68 000 драмов.