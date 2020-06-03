В рамках борьбы с распространением коронавируса в Арцахе планируется сбор добровольцев

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян попросил новоназначенного министра по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма Самвела Шахраманяна в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса собрать большую группу добровольцев.

Как передает Арменпресс, об этом Арутюнян сказал в прямом эфире.

“Сегодня утром я пригласил новоназначенного министра военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма, и попросил его вместе с нашим общественным сектором собрать большую группу добровольцев, которые должны работать с обществом. Я призываю наши молодежные организации, которые записываются для получения помощи из госбюджета, принять участие в этой борьбе”, - отметил президент Республики Арцах.

По его словам, эти добровольцы будут раздавать гражданам Арцаха информационные листовки, в которых записаны все требования и условия.

Араик Арутюнян отметил, что все должны соблюдать антиэпидемические правила - соблюдать социальное расстояние, уменьшить личные общения.

“Наша цель - не штрафы и пени, на данном этапе наши действия должны быть направлены на повышение степени общественного сознания. Это проблема не только президента или коменданта чрезвычайной ситуации, но и каждого гражданина. Все мы должны нести ответственность за здоровье наших друзей, родных, соотечественников. Коронавирус не должен стать национальной угрозой”, - сказал президент Арцаха.

До сих пор в Арцахе не было тяжелых случаев, также и случаев смерти.

По положению на 11 часов 3 июня в Арцахе зарегистрировано 57 случаев коронавирусной болезни, 26 из которых излечены. В общей сложности в Арцахе протестировано 984 человека, есть 98 изолированных лиц.

Срок объявленной 12 апреля в Арцахе чрезвычайной ситуации продлен еще на 30 дней - с 22:00 12 мая по 22:00 11 июня.

Лилит Демурян