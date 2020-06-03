Президент Арцаха обсудил с комендантом наличие на границе лаборатории тестирования

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян на встрече с комендантом обсудил вопрос наличия на границе лаборатории быстрого тестирования.

Как передает Арменпресс, об этом Арутюнян сказал в своем выступлении в прямом эфире.

“2 июня я впервые встретился с комендантом и с другими ответственными лицами, и попытался представить наши предстоящие задачи. За это время комендатура Арцаха и ответственные лица системы здравоохранения, осуществляя правильные противоэпидемические мероприятия, смогли по возможности предотвратить распространение инфекции. Вчера мы обсудили вопрос наличия на границе лаборатории быстрого тестирования, после тестов прибывшим лицам будет разрешен въезд в нашу страну. Несмотря на то, что сегодня проблема в том, что специалисты говорят, что их эффективность не так уж и велика”, - отметил Арутюнян.

По его словам, ситуация в Арцахе обусловлена ситуацией в Армении, поскольку из Армении ежедневно в нашу республику прибывает более 500 граждан. Президент Республики Арцах сказал, что таким образом увеличивается вероятность того, что среди этих граждан могут быть люди, которые будут потенциальными носителями инфекции.

“Границы с Арменией мы не можем закрыть, поскольку, исходя из поставок и других потребностей, люди должны передвигаться. Мы попытаемся на границе ужесточить требования о въезде и выезде. Конечно, на границе были допущены ошибки, в результате чего заразились именно сотрудники контрольно-пропускных пунктов, что означает, что на этих территориях не были обеспечены достаточные условия. Исходя из всего этого, для ужесточения противоэпидемических мероприятий в Арцахе организаторам общественного питания, малым и средним предприятиям, магазинам были даны соответствующие поручения”, - отметил Араик Арутюнян.

Президент Арцаха подчеркнул, что в рамках противоэпидемических мероприятий именно от чувства гражданского долга будет зависеть вопрос распространения инфекции.

До сих пор в Арцахе не было тяжелых случаев, также и случаев смерти.

По положению на 11 часов 3 июня в Арцахе зарегистрировано 57 случаев коронавирусной болезни, 26 из которых излечены. В общей сложности в Арцахе протестировано 984 человека, есть 98 изолированных лиц.

Срок объявленной 12 апреля в Арцахе чрезвычайной ситуации продлен еще на 30 дней - с 22:00 12 мая по 22:00 11 июня.

Лилит Демурян