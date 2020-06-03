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IDBank призывает посещать Банк только при крайней необходимости

IDBank призывает посещать Банк только при крайней необходимости

Уважаемые клиенты, учитывая ситуацию, обусловленную эпидемией, еще раз просим и призываем использовать полный инструментарий дистанционного обслуживания.

Нет необходимости посещать банк для осуществления любой банковской операции.

Для пользования услугами платформы IDBanking.am и мобильного приложения Idram необходимо скачать приложение Idramили воспользоваться онлайн платформойIDBanking.am.

В случае посещения Банка при крайней необходимости, просим носить маски и перчатки и соблюдать социальное расстояние.
В свою очередь, IDBank осуществляет все необходимые мероприятия для сохранения здоровья клиентов и сотрудников: все территории периодически дезинфицируются и проветриваются, сотрудники обеспечены всеми средствами безопасности.

Будьте здоровы!

 

БАНК КОНТРОЛИРУЮТСЯ ЦБ РА


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