В Армении в начале июля откроется завод по производству автоматов “Калашников”

В Армении в первой декаде июля откроется завод по производству автоматов “Калашников”.

Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту InfoPort.am сообщил представитель руководства предприятия Игорь Гордиенко.

Предприятие построено на основе Договора о сотрудничестве между ЗАО “Нейтрон ГАМ” и российским концерном “Калашников”, который был окончательно заключен 15 мая 2020 года, сроком на 10 лет. Этот договор в РФ прошел долгий путь согласований и утверждения. Во-первых, бывают межведомственные и иные технические согласования, за которыми следует указ президента РФ. Указ президента РФ был подписан в августе 2019 года, после чего Федеральная военно-техническая служба (ФС ВТС) утвердила и разрешила заключить договор между компаниями сроком на десять лет. После этого ежегодно этот договор должен продлеваться при соблюдении соответствующих условий.

И все это особенно интересно тем, что все документы были получены в то время, когда, по сведениям прессы, владелец компании Давид Галстян имел большие проблемы в РФ, и в России был объявлен персоной нон грата.

На начальном этапе на военно-промышленном заводе будет производиться сбор автоматов АK103. В цехах предприятия сбор автоматов AK103 будет производиться с ноля, детали на начальном этапе будут поставляться из России.

“На первом этапе производства мы получим запасные части AK103. Они на предприятии будут собираться по всей технологической цепочке до загрузки. После первого этапа начнем второй этап, который предполагает производство необходимых для сборки простых деталей уже на месте - опять же по российской технологии”, - рассказал Гордиенко. Все этапы имеют свои соответствующие подтверждения и документирование, компания должна постоянно обеспечивать технические и другие условия. Он подчеркнул, что мощность завода позволит иметь производственные объемы, достигающие десятков тысяч.

На первом этапе планируется создание как минимум 20 рабочих мест. Будут вовлечены в основном офицеры запаса, служившие в ВС Армении, которые имеют опыт обращения с оружием. Они должны и собирать детали, и проверять, и контролировать весь процесс”,- отметил наш собеседник. Эти специалисты уже отобраны. Это уникальный и пока первый случай в истории Армении, когда с 0 частной компанией будут производиться автоматы нового поколения. Работы по созданию этого завода начались около двух лет назад, полностью с нуля из полуразрушенного здания достигли самого высокого уровня обеспечения.

Представитель ЗАО “Нейтрон ГАМ” Левон Арутюнян в беседе с нами отметил, что все специальные столы и оборудование, расположенные в цеху, которые будут использоваться в процессе производства, изготовлены в Армении на основе данных российской компании. “Территория предприятия оснащена системами безопасности и решетками”, - отметил наш собеседник.

Системы безопасности - датчики движения, камеры безопасности и противоугонные системы, полностью соответствуют всем требованиям, установленным законами Армении для такого производства.

В ближайшем будущем планируется начать производство приборов ночного тепловидения в соответствии с местными требованиями, для проектирования которых инженеры работали на передовой, в воинских частях ВС Армении, были изучены и обсуждены тактико-технические характеристики, учтены наши границы и территориальные особенности.

Одним из проектов концерна является также создание в городе Абовян двух крупных ремонтных цехов, каждый из которых с территорией - около 8 000 кв / м. . “Есть 3 - 4 основных направления: сбор оружия, капитальный ремонт автомобильной техники по российской и советской технологии, их документация, ремонт танковой техники, производство и сборка оружия, а также производство патронов разных калибров”, - отметил Гордиенко. В июле этого года начнутся строительные работы также и этого завода.

Патроны и оружие будет производить ЗАО “Нейтрон ГАМ”. Для производства применяются самые современные новые технологии, которые уже есть у компании.

Окончательные и полные соглашения и разрешения России на запуск предприятия были получены даже в условиях распространения пандемии коронавируса.