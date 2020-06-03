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Арамэ представил своим поклонникам клип на песню “Алагяз”

Арамэ представил своим поклонникам клип на песню “Алагяз”

Певец Арамэ вынес на суд любителей музыки клип на песню “Алагяз”, режиссер которого С.  Кодабашян. 

Как передает Арменпресс, ролик доступен на официальном канале  Араме в YouTube. 

Автор музыки песни - Гриша Дашян, слова написал Ованес Ованнисян, аранжировку осуществили Карен и Севак.

Среди известных песен Арама “Одно письмо”, “Утро”, “100 лет”, “В моей слезинке”, “Куда мне идти” и много других.


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