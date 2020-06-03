Анна Акопян и Грачья Акопян подали судебный иск против Микаела Минасяна

Супруга премьер-министра Анна Акопян и ее брат, депутат парламентской фракции “Мой шаг” Грачья Акопян подали судебный иск против бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна. Об этом Арменпресс стало извесстно из судебной информационной системы “Datalex”.

Исковое заявление о требовании публичного извинения и публичного опровержения фактических данных, являющихся клеветой, и возмещения ущерба, нанесенного чести, достоинству и деловой репутации. Иск был подан 2 июня и подписан судьей суда общей юрисдикции Еревана Арменуи Бадирян.

Микаел Минасян опубликовал в интернете статью под названием “Популизм и грабеж. Государственный олигарх и целый самолет контрабандных сигарет”, в которой отмечалось, что с согласия Грачья Акопяна и Анны Акопян осуществляется контрабанда сигарет.