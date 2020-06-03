ЦБ призывает, по возможности, пользоваться онлайн финансовыми услугами

Центральный банк Республики Армения призывает граждан при осуществлении всех операций, связанных с банками и кредитными организациями, по возможности пользоваться онлайн финансовыми услугами и приложениями платежно-расчетных организаций. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центральный банк Армении․

“При крайней необходимости, при посещении банка или кредитной организации просим соблюдать социальное расстояние, носить маску и перчатки.

В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с обслуживающей Вас финансовой организацией и получить ответы на все интересующие вопросы, а также позвонить по горячей линии Центрального банка А по номерам 011 55 01 70, 011 56 19 54, 011 56 39 50 и 010 59 26 97.