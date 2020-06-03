Нарек Ахназарян с онлайн площадки подарил детям мира одно из произведений Чайковского

Виолончелист Нарек Ахназарян с небольшим опозданием 2 июня поздравил всех детей мира с Международным днем защиты детей и подарил им одно из произведений выдающегося композитора Петра Чайковского.

Как передает Арменпресс, Ахназарян опубликовал видео на своей официальной странице в Facebook.

“Дети Армении, России, Европы, США, Африки, Австралии, одним словом - всего мира, поздравляю всех Вас с праздником. Я хотел опубликовать это видео вчера, но по техническим причинам это не получилось. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я хочу, чтобы Вы росли здоровыми, мудрыми и жили под мирным небом. Уверен, что в этом случае Вы сможете самостоятельно достичь всех Ваших целей”, - отметил Ахназарян и напомнил, что в этом году юбилей Чайковского, посему он будет исполнять именно его произведение. Ахназарян подчеркнул, что будет играть с тремя музыкантами, которых все хорошо знают. При просмотре видеоматериала выясняется, что все трое - Нарек Ахназарян.

Анжела Амбарцумян