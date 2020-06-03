Прекращается деятельность паспортно-визового управления и учетно-экзаменационных подразделений ДП

В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в Армении вследствие новой коронавирусной инфекции, Полиция Армении с 3 июня по 15 июня прекращает деятельность паспортно-визового управления и подчиненных территориальных, а также учетно-экзаменационных подразделений дорожной полиции, обслуживающих граждан служб. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Полиция Армении․

“Приносим нашим гражданам свои извинения. Цель этих ограничений - сохранение здоровья наших граждан”, - говорится в сообщении полиции.