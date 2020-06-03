В Армении подтверждено 515 случаев COVID-19, 12 случаев смерти

По состоянию на 11:00 3 июня в Армении подтверждено 10 524 случая коронавируса, из которых 3454 выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 6 841 пациентов. Всего было проведено 61 650 тестов. Выявлено 515 новых случаев заражения, 27 пациентов выздоровели.

В общей сложности из-за коронавируса зарегистрировано 170 летальных исходов (увеличилось еще на 12).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были мужчинами 82, 64, 86, 79, 54, 68, 83 лет и женщинами 64, 85, 46, 79 и 62 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 3 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила вследствие другой болезни. По общему счету таких случаев - 59.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян