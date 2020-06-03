Армен Саркисян поздравил эмира Катара по случаю Дня рождения
Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани по случаю Дня рождения. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
“Высоко ценю Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений между Арменией и Катаром и развитие взаимовыгодного многоотраслевого сотрудничества”, - говорится в послании президента Саркисяна.
“Высоко ценю наши теплые отношения и личную дружбу.
Подтверждаю нашу готовность совместно работать в направлении стимулирования двусторонних отношений в соответствии с изменениями и требованиями современного мира”.
Президент Саркисян пожелал эмиру Катара крепкого здоровья, успехов и всех благ.
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