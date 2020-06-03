В Закон “О банковской тайне” внесены изменения
10:35, 3 Июнь, 2020
Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении изменения в Закон Республики Армения “О банковской тайне”.
Как передает Арменпресс, автор проекта - правительство Армении.
Проектом закона предлагается признать утратившим силу положение закона, дающее Центральному банку полномочие на публикацию имен или наименований недобросовестных кредиторов.
Проект закона был принят во втором чтении и полностью 82 голосами “за” и 30 “против”.
Норайр Шогикян
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