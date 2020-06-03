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В Закон “О банковской тайне” внесены изменения

В Закон “О банковской тайне” внесены изменения

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении изменения в Закон Республики Армения “О банковской тайне”.

Как передает Арменпресс, автор проекта - правительство Армении.

Проектом закона предлагается признать утратившим силу положение закона, дающее Центральному банку полномочие на публикацию имен или наименований недобросовестных кредиторов.

Проект закона был принят во втором чтении и полностью 82 голосами “за” и 30 “против”.

Норайр Шогикян


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