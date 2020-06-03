COVID-19: число подтвержденных случаев в США случаев превысило 1 млн 880 000: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 6 млн 452 000 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 382 000. Излечились 3 млн 067 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 881 205 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 108 059. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 558 237. Число смертей составляет 31 309. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 423 741, число летальных исходов – 5 037.

В Испании число подтвержденных случаев – 287 012. Число смертности в Испании составило 27 127.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 277 985, умерших - 39 369. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 233 515 человек, смертность - 33 530. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 207 615. Скончались 5 829 больных.

В Германии – 184 091 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 674.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 174 884, смертей - 4 767.

Число подтвержденных случаев в Турции – 165 555, скончались 4 585.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 157 562. Общее число летальных исходов составляет 7 942.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на семнадцатом месте. В Китае - 83 021 инфицированных, 5 новых случаев, вылечились 78 315 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни нет случаев смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 796, с начала заражения здесь скончались 13 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 89 011 подтвержденных случаев. В Катаре 60 259 подтвержденных случаев, смертность - 43. Число заразившихся в ОАЭ достигло 35 788, здесь зарегистрировано 269 случаев смерти.

Число инфицированных в Кувейте достигло 28 749 человек, погибших – 226. В Египте – 27 536 случаев, здесь скончались 1 005 человек. Число инфицированных в Ираке – 7 387, смертность - 235. В Ливане зарегистрировано 1 242 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 27. Число заразившихся в Сирии достигло 123. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.