МНОКС объявило конкурс на получение магистерского образования в вузах Грузии

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявляет конкурс на 2020 / 2021 учебный год с целью получения магистерского образования в высших учебных заведениях Грузии (10 стипендий).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства образования и науки Армении, в конкурсе могут принять участие граждане Армении - выпускники вузов и обучающиеся на выпускном курсе, свободно владеющие английским языком.

Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться только по одной специальности.

Кандидаты, претендующие на стипендию, должны представить:

Заявление и анкету для участия в конкурсе, где должна быть указана предпочитаемая специальность (формы прилагаются)

Анкету, представленную грузинской стороной

Копии дипломов и приложений к диплому (листок успеваемости), переведенные на английский язык и с нотариальным подтверждением

Учащиеся выпускных курсов бакалавриата - академическую справку о всем сроке обучения, переведенную на английский язык и нотариально заверенную

Копию паспорта

Автобиография (CV) / на английском языке/

Медицинскую справку/ приложение / (на английском языке),

4 цветные фотографии, размер 3×4 .

Лица мужского пола представляют копию военного билета или свидетельства о приписке или соответствующую справку с призывного участка.

Конкурс для магистерского образования будет организован в соответствии с приказом министра образования и науки Армении N 1193- Н от 6 декабря 2007 года “О порядке приема и обучения в магистратуре в высших учебных заведениях Республики Армения”.

Желающие принять участие в конкурсе должны представить пакет, требуемый пунктами 1-9, в режиме онлайн, в Министерство НОКС Армении на адреса электронной почты: [email protected] и [email protected]

Крайний срок подачи заявок - 15 июня 2020 года.

Победившие в конкурсе абитуриенты должны представить пакет оригиналов требуемых документов в отдел внешних связей и внешних связей управления Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, по 2 экземпляра вместе с копией (1+1)

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, обусловленную коронавирусом нового типа COVID-19, командировка в Грузию граждан Армении, признанных победителями конкурса, будет осуществляться в согласованные с грузинской стороной сроки после урегулирования ситуации.

Обучение успешно преодолевших конкурс кандидатов будет осуществляться полностью бесплатно за счет средств бюджета Грузии. Годовая плата за обучение не должна превышать 2 250 грузинских лари. Ежемесячная стипендия составляет 300 грузинских лари. При целесообразности высшего учебного заведения грузинской стороны для победителей конкурса в Грузии может быть организована проверка знаний.

За дополнительной информацией можно обратиться в отдел внешних связей управления внешних связей и диаспоры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, Ереван, ул. В. Саркисяна 3, Дом правительства 2, тел. +374 10-599-644).

Уведомление

Отношения, связанные с предоставлением гражданам Республики Армения мужского пола отсрочки от призыва на обязательную военную службу, регулируются Законом Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего” и установлением порядка и условий выдачи отсрочки от призыва на обязательную военную службу гражданам, имеющим значительные достижения в области науки и образования, постановлениями правительства Республики Армения N1394-н от 29 августа 2002 года и N117-н от 5 февраля 2015 года, решением правительства Республики Армения от 12 апреля 2018 года N 451-Н “О признании утратившим силу решения правительства Республики Армения N15 от 13 января 2000 года”.

На основании международных соглашений гражданам, командированным Министерством образования, науки и спорта Республики Армения в высшее учебное заведение иностранного государства, отсрочка от призыва на обязательную военную службу не предоставляется.