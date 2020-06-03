Газета “Айастани Анрапетутюн”: Что препятствует защите свободной экономической конкуренции?

“В программе мероприятий для улучшения бизнес среды Армении на 2020 - 2023 гг., утвержденной решением правительства от 27 февраля 2020 г., была зафиксирована необходимость внедрения Государственной комиссией по защите экономической конкуренции эффективных механизмов административных производств, более эффективных рычагов контроля и, соответственно, осуществления законодательных изменений. Теперь комиссия разработала поправки в Закон “О защите экономической конкуренции”, и параллельно предлагает изменения и в другие смежные законы.

Дело в том, что основной закон, регулирующий сферу экономической конкуренции, “О защите экономической конкуренции”, был принят около 20 лет назад, 6 ноября 2000 года и с тех пор претерпел множество изменений. Несмотря на это, он все еще нуждается в существенной реформе.

Попытаемся понять, о каких проблемах идет речь, по мнению комиссии.

Речь, например, идет о мерах ответственности. Как пояснила ГКЗЭК, при установлении размеров штрафов за правонарушения закон предусмотрел их максимальные пороги, что ослабляет возможность осуществления превентивной цели ответственности, предусмотренной законом”.

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