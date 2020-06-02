Трамп сообщил о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс разработки вакцины от коронавируса нового типа идет быстрее, чем ожидалось изначально.«Работа над вакцинами продвигается очень хорошо. Точно так же, как и лечение․ Двигаемся быстрее, чем ожидалось. Хорошие новости впереди (во многих отношениях)!» - как сообщает Арменпресс, написал Трамп на своей странице в Twitter.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 02.06-21:59 Комитет гражданской авиации выступил с заявлением в связи с запретом Еврокомиссии
- 02.06-21:40 Решением коменданта фабрика «Глория» будет закрыта на 72 часа
- 02.06-21:31 В Италии зафиксировали минимальное число смертей из-за коронавируса с начала марта
- 02.06-21:12 Вот из-за кого и как обеспечиваются рекордные показатели в Армении: Пашинян опубликовал фото
- 02.06-20:52 В одной из мечетей Кабула произошел взрыв
- 02.06-20:38 Трамп сообщил о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса
- 02.06-20:17 Предстоящие на 3 июня мероприятия
- 02.06-20:14 Пашинян прогнозирует долгосрочный кризис в случае возвращения жестких ограничений
- 02.06-20:10 Число заражения коронавирусом в Армении в мае по сравнению с мартом увеличилось в 13 раз
- 02.06-19:25 Самочувствие зараженных коронавирусной инфекцией Никола Пашиняна и членов его семьи хорошее
- 02.06-19:21 Пашинян предлагает два варианта в сложившейся вследствие распространения коронавируса ситуации
- 02.06-19:10 Наша основная задача - соблюдение противоэпидемических правил: Пашинян
- 02.06-18:33 Армянским авиакомпаниям запретили совершать полеты на территорию Европейского союза
- 02.06-18:26 Президент Республики Арцах принял делегацию Федерации футбола Армении
- 02.06-18:07 НС проведет дополнительное заседание
- 02.06-18:00 Президент Армении принял председателя НС Арцаха
- 02.06-17:40 Армянские военные примут участие в параде Победы в Москве
- 02.06-17:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-06-20
- 02.06-17:29 Азиатские индексы - 02-06-20
- 02.06-17:23 Матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня
- 02.06-17:00 COVID-19. В мире вылечилось более 2 млн 930 тыс человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 02.06-16:48 В Армении есть большой потенциал для производства за год 100 000 тонн чистой меди
- 02.06-16:38 Среди осужденных или арестованных лиц нет зараженных коронавирусом
- 02.06-16:34 Зограб Мнацаканян поздравил Масиса Маиляна с переназначением на пост министра иностранных дел Арцаха
- 02.06-16:23 Ужесточаются меры противоэпидемической безопасности: Полиция Армении
12:12, 28.05.2020
Просмотрели 1800 раз Метеорит или искусственное тело — что осветило ночное небо над Арменией 28 мая?
19:48, 29.05.2020
Просмотрели 1727 раз Премьер-министр Армении направил телеграмму соболезнования председателю правительства Испании
13:28, 28.05.2020
Просмотрели 1660 раз Армения и Арцах - общая зона безопасности: Пашинян принял Араика Арутюняна
16:14, 28.05.2020
Просмотрели 1562 раз Замеченный в Армении метеорит, возможно, упал в Турции
13:17, 28.05.2020
Просмотрели 1521 раз Русские, сражавшиеся за свободу Армении — фактические страницы майского сражения