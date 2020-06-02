Трамп сообщил о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс разработки вакцины от коронавируса нового типа идет быстрее, чем ожидалось изначально.

«Работа над вакцинами продвигается очень хорошо. Точно так же, как и лечение․ Двигаемся быстрее, чем ожидалось. Хорошие новости впереди (во многих отношениях)!» - как сообщает

Арменпресс

, написал Трамп на своей странице в Twitter.