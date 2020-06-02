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Пашинян прогнозирует долгосрочный кризис в случае возвращения жестких ограничений

Пашинян прогнозирует долгосрочный кризис в случае возвращения жестких ограничений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прогнозирует долгосрочный экономический кризис, если Армения вернется к жесткому режиму ограничений. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время брифинга 2 июня.

«Система здравоохранения постоянно ставит перед нами вопрос о комплексных ограничениях. Этот вопрос комендатура обсуждает почти ежедневно. Мы видели период ограничений. Мы видели, что это приводит к почти катастрофическим социальным и экономическим последствиям. Возможности государства не безграничны, если снова закроемся, мы можем столкнуться с таким экономическим кризисом, что не сможем преодолеть его в течение многих лет», - сказал Пашинян.


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