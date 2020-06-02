Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июнь

Президент Республики Арцах принял делегацию Федерации футбола Армении

Президент Республики Арцах принял делегацию Федерации футбола Армении

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 2 июня принял делегацию Федерации футбола Армении (ФФА) во главе с руководителем структуры Арменом Меликбекяном. 

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, приветствуя гостей, президент Арутюнян отметил, что развитие футбола как массового вида спорта находится в центре постоянного внимания властей Арцаха. В этом контексте А.Арутюнян подчеркнул важное значение стадионов, построенных за последние годы в Арцахе, а также работы разных футбольных команд, отметив, что в условиях полноценного взаимодействия с ФФА будут качественно новые развития.

Председатель ФФА Армен Меликбекян также подчеркнул необходимость развития этого вида спорта и заверил, что разные программы содействия в этом направлении будут носить регулярный характер. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации