НС проведет дополнительное заседание

Национальное Собрание Армении 2 июня приняло решение провести еще одно заседание с 18:30 до 20:00 часов. Как сообщает Арменпресс, председатель парламента Арарат Мирзоян озвучил предложение о проведении дополнительного заседания.

«За эту сессию мы не успели обсудить все вопросы повестки дня. Я предлагаю провести дополнительное заседание сегодня с 18:30 до 20:00 часов», - сказал Мирзоян.

Парламент с 74 голосами «за» единогласно решил провести дополнительное заседание.