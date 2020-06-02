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НС проведет дополнительное заседание

НС проведет дополнительное заседание

Национальное Собрание Армении 2 июня приняло решение провести еще одно заседание с 18:30 до 20:00 часов. Как сообщает Арменпресс, председатель парламента Арарат Мирзоян озвучил предложение о проведении дополнительного заседания.

«За эту сессию мы не успели обсудить все вопросы повестки дня. Я предлагаю провести дополнительное заседание сегодня с 18:30 до 20:00 часов», - сказал Мирзоян.

Парламент  с 74 голосами «за» единогласно решил провести дополнительное заседание.


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