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Президент Армении принял председателя НС Арцаха

Президент Армении принял председателя НС Арцаха

Президент Республики Армен Саркисян принял председатель Национального Собрания Республики Арцах Артура Товмасяна. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, президент Саркисян еще раз поздравил новоизбранного спикера парламента Арцаха и депутатов, отметив, что выборы еще раз доказали, что Арцах стал демократическим государством. 

«Арцах еще раз доказал, что это страна, где люди думают и действуют как государственным образом», - подчеркнул президент и  пожелал председателю Национального Собрания Арцаха дальнейших успехов во благо развития Республики Арцах.

Спикер Национального Собрания Арцаха Артур Товмасян поблагодарил за прием и заверил, что продолжит шаги, направленные на развитие межпарламентских отношений между Арцахом и Арменией и повышение эффективности сотрудничества. «Сегодняшняя встреча еще больше повышает мою ответственность как спикера парламента», - сказал он.

Говоря о перспективах развития Арцаха, президент Саркисян подчеркнул важность четкого определения приоритетных проблем. Он особо подчеркнул демографическую проблему, подчеркнул важность поддержки и побуждения людей поселиться в Арцахе посредством четких программ. Он отметил, что это может стать огромным вкладом как в экономику Арцаха и Армении, так и в плане продовольственной безопасности.


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