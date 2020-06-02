Армянские военные примут участие в параде Победы в Москве

Армения 24 июня в Москве примет участие в военном параде по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян

«С армянской стороны в военном параде примет участие одна колонна из 75 человек. Они будут нести флаг Армении и знамя Таманянской дивизии», - сказала Степанян.