Азиатские индексы - 02-06-20

ТОКИО, 2 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.19% и составил 22325.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.21% и составил 1587.68 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.20% и составил 2921.40 пункта, а HANG SENG вырос на 1.11% и составил 23995.94 пункта.