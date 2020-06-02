Матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня

Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

"Всегда особое внимание к футболу, прежде всего, к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре", - сказал Чернышенко.

До паузы каждая команда провела по 22 встречи. Чемпионат планируется завершить 22 июля.