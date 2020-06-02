COVID-19. В мире вылечилось более 2 млн 930 тыс человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 6 млн 400 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 378 тыс. Излечились 2 млн 930 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 859 тыс 859 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 106 тыс 929. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 529 тыс 405. Число смертей составляет 30 тыс 046. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 423 тыс 741, число летальных исходов - 5 тыс 037.

В Испании число подтвержденных случаев – 286 тыс 718. Число смертности в Испании составило 27 тыс 127.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 276 тыс 332, умерших - 39 тыс 045. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 233 тыс 197 человек, смертность - 33 тыс 475. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 199 тыс 785. Скончались 5 тыс 612 больных.

Во Франции 189 тыс 220 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 28 тыс 833.

В Германии – 183 тыс 775 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 тыс 618. Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Она замыкает десятку стран. Общее число заразившихся – 170 тыс 039, смертей - 4 тыс 634.

Число подтвержденных случаев в Турции – 164 тыс 769, скончались 4 тыс 563.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 157 тыс 562 человек. Общее число летальных исходов составляет 7 тыс 942. За Ираном следуют Чили – 105 тыс 159 инфицированных, Мексика - 93 тыс 435, Канада - 91 тыс 705, Саудовская Аравия – 87 тыс 142. Саудовская Аравия по числу инфицированных лидирует среди арабских стран.

Страна, где произошла вспышка пандемии – Китай – на семнадцатом месте. В Китае - 83 тыс 022 инфицированных, 5 новых случаев, вылечились 78 тыс 315 больных, в общем счете скончались 4 тыс 634 человека. В Китае за последние дни нет случаев смерти от коронавируса.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 796, с начала заражения здесь скончались 12 человек.

В Катаре 60 тыс 259 подтвержденных случаев, смертность - 43. Число заразившихся в ОАЭ достигло 35 тыс 788, здесь зарегистрировано 269 случаев смерти.

Число инфицированных в Кувейте достигло 28 тыс 649 человек, погибших – 220. В Египте – 26 тыс 384 случаев, здесь скончались 1 005 человек. Число инфицированных в Ираке – 6 868, смертность - 215. В Ливане зарегистрировано 1 242 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 27. Число заразившихся в Сирии достигло 123. Скончались 5 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.