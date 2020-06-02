Среди осужденных или арестованных лиц нет зараженных коронавирусом

В Армении нет осужденных или арестованных лиц, зараженных коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом 2 июня в Национальном собрании сказала заместитель министра юстиции Армении Србуи Галян.

“Случаев заражения коронавирусом лиц, лишенных свободы, не зарегистрировано.

По состоянию на 11:00 2 июня в Армении подтверждено 10 009 случаев заражения коронавирусом, из которых 3 427 – выздоровели.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 6 368 пациентов. Всего было проведено 59 917 тестов. В общей сложности из-за коронавируса зарегистрировано 158 летальных исходов.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Норайр Шогикян