В интернет-магазине Ucom 5% скидка на все гаджеты от Xiaomi

До 10 июня все смартфоны и другие гаджеты от Xiaomi возможно приобрести со сидкой в 5% из интернет-магазина Ucom.

Те, кто собирается приобрести новый смартфон, смогут выбрать один из серии Xiaomi Redmi, Xiaomi Redmi Note, Xiaomi Mi Note в рамках предусмотренного малого или среднего бюджета. При покупке любого смартфона Xiaomi новые и текущие абоненты голосовых услуг мобильной связи Ucom uПредоплатная и постоплатных услуг Ucom Универсал/ Универсал Плюс получат дополнительные гигабайты в течение 2 лет подряд, без каких бы то ни было обязательств. В частности, абоненты услуги uПредоплатная имеют возможность получить до 10 ГБ объема интернета, а абоненты услуг Универсал/ Универсал Плюс могут получить до 65 ГБ интернета.

«Абоненты постоплатных тарифных планов Ucom Универсал/ Универсал Плюс насладятся просмотром 55 многожанровых телеканалов посредством мобильного ТВ от Ucom. Кроме того, по 30 июня включительно абоненты всех тарифных планов услуг Универсал, Универсал Плюс и uПредоплатная будут продолжать пользоваться приложениями Zoom, Skype, Viber, WhatsApp без оплаты за использованный объем интернета», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Сергеевич Хачатрян.

Добавим, что в интернет-магазине Ucom можно получить 5% скидку на светодиодные лампы, аксессуары для умного дома, осветительные приборы с датчиками движения, моноколесо, измерители температуры и влажности в доме, аккумуляторы от Xiaomi и т.д.