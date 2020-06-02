Армен Саркисян поощрил победителей конкурса студенческих работ в ряде сфер

Президент Республики Армения Армен Саркисян инициировал цикл онлайн-лекций, цель которых в создавшейся ситуации обеспечить студентам непрерывность обучения с применением метода дистанционного обучения. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, чтобы лекции сделать более насыщенными, а также стимулировать образовательные и научно-исследовательские навыки и интересы студентов, Армен Саркисян студентам факультетов математики и механики, физики, информатики и прикладной математики и востоковедения Ереванского государственного университета дал домашние задания. Он предложил им написать работы для конкурса.

На предложение президента Саркисяна откликнулись студенты не только ЕГУ, но и ряда других вузов республики и зарубежных университетов. В администрацию президента было представлено более 50 работ, по трем основным темам: “Роль и значение Ближнего Востока в современном мире”, “Математическое моделирование инфекций” и “Механизмы повышения безопасности медработников в условиях эпидемии”.

Работы в области математического моделирования и медицины были представлены как отдельными студентами, так и группами. Из указанных сфер было выбрано по четыре, а из сферы востоковедения - три работы. Студенческие работы были обобщены комиссией, созданной при аппарате президента. Авторы отобранных работ побывали в президентском дворце.

Поздравив победителей и выразив благодарность за принятие его предложения и представление интересных исследований, президент Саркисян вручил им предусмотренные премии - книги и компьютерную технику.

Президент поинтересовался дальнейшими программами и делами студентов, пожелал им успехов, призвав продолжать исследования по представленным темам и периодически информировать о своих достижениях. Он также выразил свою готовность в случае необходимости оказать содействие молодым людям. Продолжайте творить, выполнять работы. Это будет интересно и полезно для Вас и доставит Вам удовольствие”, - сказал президент.

Студенты, в свою очередь, поблагодарили президента Саркисяна, отметив, что подобные инициативы и полученные от президента премии воодушевляют их и стимулируют стремление к новым успехам.