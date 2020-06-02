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Начальник Генерального штаба ВС Армении побывал в одной из воинских частей

Начальник Генерального штаба ВС Армении побывал в одной из воинских частей

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 2 июня побывал в одной из воинских частей ВС, на месте ознакомился с проводимыми строительными работами и организацией повседневной службы. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Начальник Генштаба ВС Армении обошел воинскую часть, проследил за ходом выполнения мероприятий, ежедневными работами по сохранению и обслуживанию вооружения и военной техники, ознакомился с условиями быта и питания личного состава.

В конце визита генерал-лейтенант Артак Давтян дал указания командирам подразделений относительно организации службы и повышения эффективности проводимых занятий по боевой подготовке.


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