Начальник Генерального штаба ВС Армении побывал в одной из воинских частей

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 2 июня побывал в одной из воинских частей ВС, на месте ознакомился с проводимыми строительными работами и организацией повседневной службы. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Начальник Генштаба ВС Армении обошел воинскую часть, проследил за ходом выполнения мероприятий, ежедневными работами по сохранению и обслуживанию вооружения и военной техники, ознакомился с условиями быта и питания личного состава.

В конце визита генерал-лейтенант Артак Давтян дал указания командирам подразделений относительно организации службы и повышения эффективности проводимых занятий по боевой подготовке.