В Первопрестольном Святом Эчмиадзине пройдет церемония благословения врачей
15:58, 2 Июнь, 2020
В Первопрестольном Святом Эчмиадзине 3 июня под председательством Его Святейшества Верховного патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II пройдет церемония благословения врачей. Об этом агентству “Арменпресс” сообщили в пресс-службе Первопрестола.
В связи с этим будет вынесена хранящаяся в Первопрестоле десница евангелиста Святого Луки.
За церемонией благословения в прямом эфире можно будет наблюдать с 19:00 на странице в Facebook информационной системы Первопрестола и в эфире телекомпании “Шогакат”.
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