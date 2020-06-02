В Первопрестольном Святом Эчмиадзине пройдет церемония благословения врачей

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине 3 июня под председательством Его Святейшества Верховного патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II пройдет церемония благословения врачей. Об этом агентству “Арменпресс” сообщили в пресс-службе Первопрестола.

В связи с этим будет вынесена хранящаяся в Первопрестоле десница евангелиста Святого Луки.

За церемонией благословения в прямом эфире можно будет наблюдать с 19:00 на странице в Facebook информационной системы Первопрестола и в эфире телекомпании “Шогакат”.