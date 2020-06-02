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В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1071

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1071

Пять новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Латвии за минувшие сутки, общее число выявленных заболевших достигло 1071, сообщил во вторник РИА Новости представитель Центра контроля и профилактики заболеваний республики.

"За сутки - пять новых случаев. В целом в стране инфекция диагностирована у 1071 человека", - сказал собеседник агентства. За сутки был проведен 1681 тест.

С начала распространения коронавируса в Латвии сделано 111404 теста на COVID-19, вылечились 760 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.

 


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