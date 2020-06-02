Принцесса Иордании Дина и врач-армянин в известном журнале опубликовали совместную статью

Принцесса Иордании, Ее Королевское Высочество Дина Миред, которая в настоящее время является председателем крупнейшего в мире Союза по международному контролю рака, совместно с детским онкологом-гематологом Геворгом Тамамяном, руководителем Центра детского рака и болезней крови и заведующим кафедрой детской онкологии и гематологии ЕГМУ и с руководителем департамента Международного союза по контролю за Раком Сонали Джонсон опубликовали статью.

Статья была опубликована в известном научном журнале “Nature Reviews Cancer”, коэффициент влияния которого 51, автор из Армении впервые публикуется в этом всемирно известном научном журнале.

Статья освещает проблемы онкологии в воюющих и поствоенных странах, описывает неравенство, с которым сталкиваются больные раком, пути решений проблем и смягчения ситуации.